Спряха с хартиени самолетчета мач на български треньор в Примера дивисион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Феновете на "Райо Валекано" прекратиха мача на своя отбор от Примера дивисион срещу гостуващия "Атлетик" (Билбао), хвърляйки на терена хартиени самолетчета и топчета.

Причината - те са недоволни от управлението на собственика и президент на клуба Раул Мартин Преса.

Това бе първи мач от испанския елитг за домакините на стадиона им в мадридски квартал Вайекас, откакто градските власти затвориха съоръжението поради опасения за безопасността. Отборът беше принуден да играе другаде, след като местната власт отне лиценза на стадиона заради опасното му състояние.

Феновете на "Райо" спряха двубоя в 13-ата минута. Срещата не беше възобновена до 20-ата минута, когато дикторът на стадиона заяви, че той ще бъде прекъснат, ако протестите продължат.

Мачът беше подновен в 24-ата минута, но спрян отново малко след това. Играчите и длъжностните лица напуснаха терена, а феновете продължиха да скандират срещу Преса.

Свидетел на това стана българският треньор Петър Гайдаров. Той помощник на Един Терзич в щаба на "Атлетик".