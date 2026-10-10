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Шампионът "Арсенал" нанесе първа загуба на "Лийдс" след обрат

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Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке се поздравява с Деклан Райс от "Арсенал". Снимка: Ройтерс

Шампионът "Арсенал" обърна до 2:1 "Лийдс" в Лондон в 6-ия кръг на английската Висша лига. Тава бе първа загуба за сезона за тима на национала Илия Груев, който днес остана резерва.

Джеймс Джъстин да откри резултата за гостите в 55-ата минута.

7 мин по-късно Рикардо Калафиори, а в 70-ата минута Бруно Гимараеш оформи обрата.

Така "Арсенал" се изравни на върха с по 15 точки с лидера "Манчестър Сити", който е с мач по-малко и има по-добра голова разлика.

"Лийдс" е 5-и с 9 точки, но преди изиграването на останалите мачове от кръга.

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке се поздравява с Деклан Райс от "Арсенал". Снимка: Ройтерс

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