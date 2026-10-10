Малена Замфирова спечели виртуалната световна купа в сноуборда с подкрепа на фенове от цял свят

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Талантливата Малена Замфирова, която се възстановява от тежка травма, триумфира във виртуалната световна купа на Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), организирана чрез гласуване в социалната мрежа инстаграм.

"В големия финал младата ни звезда надделя над австрийката Сабине Пайер, благодарение на огромната подкрепа на фенове от цял свят! Конкуренцията беше впечатляваща! Сред участничките бяха трикратната олимпийска шампионка Естер Ледецка, която завърши трета, както и италианката Жасмин Корати, достигнала до финалната четворка.

Във виртуалната световна купа при мъжете победата миналия месец взе Радослав Янков, а трети остана бронзовият медалист от олимпиадата в Милано и Кортина Тервел Замфиров", написаха от БФС.