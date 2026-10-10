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https://www.24chasa.bg/sport/article/23711437 www.24chasa.bg

Верстапен продължава перфектния уикенд в Сингапур

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Макс Верстапен е най-бърз целия уикенд в Сингапур. Снимка: Ройтерс

Макс Верстапен с "Ред Бул" продължава перфектния си уикенд в Сингапур. Той ще тръгне първи в утрешното състезание от Формула 1, след като спечели квалификацията. Преди това той бе най-бърз в тази за спринтовото състезание, последвано от успех в самото спринтово състезание.

До Верстапен от първа редица тръгва Шарл Льоклер с "Ферари", който изостана само с 54 хилядни от Верстапен. Трети бе другият пилот на италианците Луис Хамилтън, който изостана на 123 хилядни. До Хамилтън е лидерът в класирането Андреа Кими Антонели, който го смени в екипа на "Мерцедес". До Антонели на трети ред е световният шампион Ландо Норис с "Макларън". Зад тях са Джордж Ръсел, съотборника на Андреа Кими и Оскар Пиастри, който пък е съотборник на Норис.

Пиер Гасли с "Алпин" спечели квалификацията на отборите извън първата тройка, като зад него са двата болида на "Рейсинг Булс" на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Десети остана аудито на Нико Хюлкенберг.

Съотборникът на Верстапен Исак Хаджар получи повреда и остана последен. 

Макс Верстапен е най-бърз целия уикенд в Сингапур.
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