Гаф на Нойер доведе до рекорд за най-бърз гол в Бундеслигата - в 8-ата сек

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Гаф на 40-годишния вратар на "Байерн" Мануел Нойер доведе до нов рекорд за най.бърз гол в мач от Бундеслигата.

В срещата от 5-ия кръг на стадиона в Аугсбург срещу едноименния тим гостите от Мюнхен изпълниха център и последва пак към Нойер.

Той първо непохватно си поведе топката, след това обаче я застигна и при шута си нацели гърба на Робин Фелхауер. Той се обърна и като на парад се разписа в 8-ата секунда.

Досега рекордът за най-скоростен гол се държеше от двама футболисти, вкарали в 9-ата секунда - Карим Белараби ("Байер", Леверкузен) срещу "Борусия" (Дортмунд) през август 2014 г. и Кевин Фоланд ("Хофенхайм") - отново срещу "Байерн" през август 2015 г.

Иначе в Аугсбург Саибари (55) изравни за "Байерн", но Рориго Рибейро (64) пак даде аванс на домакините. Натаниъл Браун донесе точката на гостите с гол в 81-ата мин.

Така "Байерн" продължава да е втори с 11 точки - на 2 от лидера "Борусия" (Д). "Аугсбург" е 5-и с 8 т.

Националът Лукас Петков игра цял мач "Елверсберг" при 0:1 от "Унион" в Берлин.

Тимът на дясното крило заема 8-ата позиция във временното класиране със 7 т.