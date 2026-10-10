"Ако си дал" на Емил Димитров прозвуча на "Колежа" в памет на убития бос Илиян Филипов (Снимки, видео)

Феновете на пловдивския "Ботев" запяха точно в 19,12 часа, някои от тях плачеха

"Никой не може да ти отнеме любовта на хората" - запяха хиляди привърженици на "Ботев" (Пд) точно в 19,12 часа на стадион "Христо Ботев" в памет на убития наскоро президент на клуба Илиян Филипов. Песента "Ако си дал" на Емил Димитров звучеше, докато футболисти, фенове, фракции и близки поднасяха цветя и венци пред обособен за това кът. Почит към Илиян Филипов преди мача със "Славия" Снимка: Мая Вакрилова

Сред тях бяха футболистите на "жълто-черните" Тодор Неделев и Димитър Тонев. Отборът съперник в днешвия мач от Първа лига - "Славия", също поднесе венец.

Това е първият двубой на "Ботев" след смъртта на Илиян Филипов, а на терена бе опънат плакат във формата на тениска, на която пише И. Филипов с номер 7. Почит към Илиян Филипов преди мача със "Славия" Снимка: Мая Вакрилова

Докато звучеше "Ако си дал", всички по трибуните бяха на крака, а някои от тях плачеха. По седалките има черни найлони, които ще бъдат издигнати при първия съдийски сигнал на мача.

Много пловдивски общественици са на Колежа. Сред тях са бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, директорът на полицията ст. комисар Васил Костадинов и заместникът му Радослав Начев. Ликът на Илиян Филипов е на голям екран на стадиона. Снимка: Мая Вакрилова

Най-големите привърженици на "жълто-черните", които са на Южната трибуна са подготвили силна хореография, която ще е през целия мач.

Колежът е пълен до краен предел. Прави впечатление, че около стадиона и вътре в него няма полиция.