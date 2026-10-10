"Канарчетата" победиха "Славия" на Колежа в памет на убития си президент Илиян Филипов

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Имаха шанс и за втори гол, но мачът завърши 1:0

С победа 1:0 завърши мачът "Ботев" (Пд) "Славия", който беше посветен на убития на 30 септември президент на клуба Илиян Филипов. "Жълто-черните" играха със сърце и успяха да донесат победа на клуба.

Алберто Салидо откри резултата в 46-ата минута. Голмайсторът посвети попадението си на Илиян Филипов. В 49-ата минута "Славия" можеше да изравни, но топката, която беше у Иван Минчев, рикошира. В края на второто полувреме "Ботев" имаха шанс да вкарат втори гол, но това не се случи, тъй като топката в краката на Маскоте попадна право в стража на "Славия" и така до втори гол не се стигна.

Срещата се игра при препълнен стадион "Христо Ботев". Представители на почти всички клубове в България като "Лудогорец", "Славия", "Левски", фракции и пловдивски общественици поднесоха цветя и венци преди началото на срещата в памет на Илиян Филипов.

Преди началото на срещата, когато излязоха футболистите на двата тима, засвириха гайди, а след това последва и 1 минута мълчание в памет на Филипов.

В 7-ата минута мачът беше спрян и светлините изгаснаха. Тогава бяха запалени факли и привържениците издигнаха плакат "Завинаги един от нас". "Жълто-черните" отново изненадаха със силна хореография. Най-запалените привърженици от трибуна Юг издигнаха плакат с лика на Илиян Филипов.