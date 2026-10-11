Италианец спря Янаки Милев на 1/2-финал в Палермо

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Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след два поредни успеха, загуби от четвъртия поставен представител на домакините Франческо Пасаро с 2:6, 1:6 за 68 минути на корта.

Преди този мач българинът записа пет поредни победи в турнира.

Милев заработи 17 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 619-а позиция.

През следващата седмица той ще участва на турнир от сериите "Чалънджър" в Катания (Италия).