Кенийците окупираха тройките маратона и полумаратона в София

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Кенийците окупираха тройките на маратон и полумаратон в маратона София, както се и очакваше.

В класическата дистанция Кенеди Кипкемой Роно успя да застигне сънародника си Питър Мурути Вахоме, който дръпна на половината дистанция и взе първото място. Миналата година Роно взе полумаратона в София, а тази триумфира в маратона на Стара Загора. Хилари Кипчунга взе третото място.

При мъжете Алберт Кипкорир Тонуи изпревари с 36 секунди Джон Чеге Ваверу. Трети финишира Бонфейс Мбуру Мунгай.

Николай Кауфман свали близо 2 минути от личното си постижение, за да заеме четвъртото място и първото при българите. Петър Борисов завърши 6-и, а Николай Стойчев - 8-и, които оформиха българската тройка.

При жените Карен Чепкемой Чепквони също имаше преимущество от над 30 секунди пред Долфин Кемунто Ниагака. Трета на над 2 минути зад тях бе Естер Какури.

Симона Неделчева завърши четвърта и бе най-добрата сред българките. Ния Арсова стана седма, а след нея се наредиха Вера Тушева и Никол Добрева.