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https://www.24chasa.bg/sport/article/23713589 www.24chasa.bg

Съперникът на "Левски" в Лига Европа с 1:1 срещу "Аякс" на "Йохан Кройф"

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Снимка: НЕК

Предстоящият съперник на шампиона "Левски" в Лига Европа НЕК (Неймеген) направи 1:1 при гостуването си на гранда "Аякс" в мач от 8-ия кръг на нидерландския елит.

На стадион "Йохан Кройф" още в 7-ата минута домакините поведоха чрез Толу Арокодаре. Тярон Чери изравни от дузпа в 19-ата мин.

НЕК е на 11-о място в класирането с 9 точки и няма победа от 29 август.

Той приема "Левски" във втория кръг на Лига Европа на 15 октомври от 22,00 ч.

При старта на втория по сила континентален турнир „сините" отстъпиха с 0:1 на в София срещу австрийския "РБ Залцбург.

НЕК бе разбит 0:5 при гостуването си на италианския гранд "Ювентус" в Торино.

Снимка: НЕК

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