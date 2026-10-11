Шампионите от "Левски" завършиха втори на турнира в Нови Сад

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Шампионите от волейболния "Левски" завършиха турнира „Мемориал Великана", а заедно с това и предсезонните контроли с победа.

В Нови Сад „сините" на старши треньора Николай Желязков се наложиха с 3:1 (25:15, 23:25, 25:21, 25:23) над словенския КРКА (Новo Место).

Най-резултатен стана новото попълнение Светослав Иванов с 20 точки (1 ас, 1 блок). Кристиян Титрийски добави 15 точки (2 аса).

В Нови Сад „Левски" стартира със загуба 1:3 от черногорския „Будва", а след това спечели с 3:0 срещу сръбските домакини от „Войводина". Така „сините" финишираха втори в турнира след „Будва".

Посрещачът Тодор Скримов и центърът Лазар Бучков попаднаха в идеалния отбор.

В първия си мач от новия сезон момчетата на Желязков се изправят в зала „Левски София" срещу „Локомотив Авиа" в полуфинал от турнира за суперкупата на България на 17 октомври от 16,30 ч

"Сините" вдигнаха трофея в последните 3 г.