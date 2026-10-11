Братя Николови на финал срещу Татаров в Италия

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Братята Александър и Симеон Николови ще се изправят срещу съотборника си в националния по волейбол Георги Татаров във финала на авторитения турнир "Йези Къп", който се провежда в едноименния италиански град.

Тимът на Алекс и Мони се наложи над японския "Осака" с 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:20).

Алекс бе най-резултатен с 21 т., а Мони завърши с 6. Това бе първи мач в историята за "Лубе" срещу японски отбор.

Във финала братята и колегите им излизат срещу "Милано" на Татаров, победил 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:22) гръцкия "Олимпиакос" на друг национал Мартин Атанасов. Георги записа 12 точки, а Мартин - 3.