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Винисиус под въпрос за Ел Класико

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Винисиус се ядосва след картона. Снимка: Ройтерс

Бразилският нападател на „Реал" (Мадрид) Винисиус се извини на съотборниците си и феновете, след като бе изгонен при победата с 1:0 срещу „Виляреал" на „Сантяго Бернабеу". Той влезе като резерва в 52-рата минута, но бе отстранен 20 минути по-късно, тъй като ВАР установи, че е дръпнал за косата Натан Салиба при отменен негов гол.

Сега 26-годишният бразилец очаква решението на Дисциплинарната комисия. Според правилника на Испанската футболна федерация подобно агресивно поведение се наказва с лишаване от състезателни права между един и три мача, което поставя под въпрос участието му в Ел Класико срещу „Барселона" на 25 октомври на „Ноу Камп".

Дербито е по-следващият мач на "Реал"

Винисиус се ядосва след картона. Снимка: Ройтерс

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