Цецо Соколов, японец и бразилец възстановени в "Дея"

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"Дея Волей" опразни лазарета от последната една седмица. Диагоналът Цветан Соколов, японският посрещач Косуке Хата и бразилският център Виктор Алкантара Витао са напълно възстановени .

Триото тренираше на облекчен режим, заради различни травми, съответно в глезена на бившия капитан на националния отбор, в коляното на японската четворка и в гърба на кариоката.

"От понеделник ще се подготвят наравно с останалите. Вярвам, че ще са напълно готови за старта на сезона", заяви пред "24 часа" старши треньорът на "Дея" Георги Димитров.

Генералната репетиция за бургаския тим ще бъде в контролен мач срещу "Берое" в зала "Младост" в петък.

Именно тук на 22 октомври "Дея" ще е символичен домакин срещу градския съперник "Нефтохимик" в първия кръг от Супер Волей за сезон 2026/2027.