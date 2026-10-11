Кенийска хегемония в Wizz Air София маратон /обзор/

Падна рекордът на трасето при жените

Кенийци доминираха в дългите дистанции на тазгодишния Wizz Air София маратон, като не допуснаха никой до медалите. В класическата дистанция на 42.195 км и в полумаратона на 21 км челните тройки бяха окупирани от представителите на тази водеща в света школа. Победата на Уини Джабет при жените дори бе гарнирана с нов рекорд на трасето, което в последните две години се вие предимно в западната част на града.

И в двете надпревари 35-ият километър се оказа решаващ. При мъжете кенийците Кенеди Роно, Питър Вахоме и Хилари Кипчумба, заедно с мароканеца Мохамед Шаабуд се откъснаха още след старта, а по средата на разстоянието Вахоме опита атака и дори натрупа преднина от над 10 секунди. Седем километра преди финала обаче той получи криза, намали темпото, а това позволи на Роно да поеме водачеството и да финишира пръв за 2.15:21 ч., само на 17 секунди под рекорда на трасето. Втори се нареди Вахоме с 2.16:43 ч, а бронзът бе за Кипчумба с 2.18:01 ч. Роно триумфира и миналата есен в София, но тогава бе най-бърз в полумаратона.

Почти същото развитие на надпреварата се случи и при дамите на 42.195 км, където състезанието отново премина при доминацията на Кения. Стела Чепкорир тръгна много мощно и на 21-ия км преднината и бе огромна – над 3 минути. След 35-ия км обаче тя намали темпото и бе изпреварена от Уини Джабет, която не само не изпусна лидерството до края, но финишира с нов рекорд на трасето – 2.27:50 ч, над 5 минути по-бързо от досегашното върхово постижение на сънародничката й Челангат Санг, която днес сдаде титлата от миналата година като се нареди трета с 2.35:18. Среброто бе за Чепкорир с 2.35:00 ч.

Най-бързи от българите в маратона бяха Кольо Райчинов, завършил девети при мъжете с 2:29:32 ч, и Маринела Нинева, финиширала шеста при дамите с 2.43:11 ч.

Кенийски атлети грабнаха всички медали и в полумаратона, където най-бързи бяха Алберт Тонуи с 1.05:02 ч и Карен Чепкуони с 1.16:34 ч. Излъчени бяха и първите в историята щафетни шампиони. В дебютното издание на дисциплината златото грабна тандемът Даниел Иванов – Даниел Йовчев с общо време 2.47:18 ч., а при дамите шампион е тимът Дени Кирилова – Полина Спасова с общо време 3.20:34 ч.

Стартът на маратона бе даден на площад "Александър Батенберг" пред Националната галерия от Любомир Ганев – президент на волейболната федерация и вицепрезидент на БОК, от Анатоли Илиев – главен организатор на маратона и от представителката на Wizz Air Дорка Церепи. В полумаратона старт дадоха Димитър Шалъфов – председател на Фондация "София – европейска столица на спорта" и председател на Комисията за децата младежта и спорта към Столична община, както и евродепутатът Андрей Ковачев. Лавровите венци на победителите бяха връчени от Любо Ганев и от спортния директор на маратона Милица Мирчева. Част от тях по-късно отличиха призьорите заедно със зам.-кмета на столицата Георги Клисурски.

Софийският маратон вече е важна дестинация в спортния туризъм

43-тото издание на софийския маратон отбеляза рекорд в бройката на стартиралите – повече от 12 000 бягаха из столичните улици и булеварди, което е с 4000 хиляди повече от миналата есен. Над 2000 чужденци от 70 държави участваха в двата дни, рекордните числа правят надпреварата най-мащабното спортно събитие в България за годината. Само в днешния ден на двете дълги дистанции стартираха над 5000 участникци, в новата щафета 2х21 км - над 120 човека, а корпоративните регистрации на фирмени отбори бяха над 150. Wizz Air София маратон вече се възприема от хиляди любители на бягането като част от задължителна дестинация в картата на набиращия огромна популярност спортен туризъм и по мащаб се изравнява с тези в Прага, Белград, Севиля, Малага, Флоренция, Болоня, Лийдс...

Всички стартирали имаха възможност за едно различно преживяване, преминавайки и аплодирани покрай символични за града локации. Подобно на всеки реномиран град по света, софиянци също в един ден от годината отдават заслуженото на атлетите, като ги приветстват по зелените булеварди и улици на българската столица. Новата визия на маратона, ориентирана към по-високо качество, мащаб и международен престиж, поставя в центъра преживяването на състезателите и издига събитието на следващо ниво.

Колоритен празник с много музика и настроение по трасето

Софийският маратон отново се превърна в колоритен празник, тъй като за трета поредна година бе съпътстван по-целия маршрут от богата забавно-музикална програма с желанието да се приобщят не само участниците, но и много хора като публика покрай трасето, които подкрепяха атлетите. По трасето бяха позиционирани 8 подкрепителни пункта и един на финала, като всеки от тях бе в партньорство с отделен бранд. Служителите на тези брандове се превърнаха в същински доброволци, които изключително мотивирани се включиха в подкрепа на участниците. Всеки бранд и съответният подкрепителен пункт бяха подготвили много изненади за състезателите и зрителите.

Наред с това 9 музикални сцени допринесоха за по-веселата и приятна атмосфера по време на събитието, изпълнители от разнообразни музикални жанрове и изкуства радваха участниците, а малки и големи, излезли по улиците на града приветстваха състезателите в надпреварата. Мисията на маратона бе за поредна година да покаже, че спортът е за всички и в спорта всички сме равни. За това, а и за празничното настроение през последните два дни, допринесоха над 300 доброволци, оказали безценна помощ в организацията на столичния маратон.

Отново силно социално ангажирани

Организаторите спазиха традицията да разширяват социалните каузи. Събитието традиционно дава възможност за участие и на хора в неравностойно положение и деца с увреждания, които застават на старта заедно с останалите участници. И този уикенд по трасето потеглиха хора с трансплантации с придружаващите ги медицински лица, както и участниците от Паракидс, които подпомагат хората със специфични потребности и на тези в инвалидни колички.

Част от средствата от тазгодишното издание бяха насочени като подкрепа за 8-годишния Христо Христов с детска церебрална парализа, който се нуждае от спешно лечение в Германия. С тази цел от името на организаторите Анатоли Илиев връчи чек за 3000 евро на Даниела Садикова от ПараКидс. Събитието се вписва в целта на маратона на организаторите да създават повече условия за масов спорт в града за всички, сред които важна част заемат групите в неравностойно положение.

С със своя Маратон София се нарежда до всеки престижен град, която е горд със своето най-значимо събитие и веднъж в годината дава път на бегачите и обичащите спорта. По традиция силен интерес предизвика и специалната "Арка на победителя", която бе позиционирана в зоната на старт/финала. През целия ден пред нея участници и зрители се снимаха за спомен, правиха селфита и събираха автографи от героите на маратона. За първи път двете по-кратки дистанции бяха проведени в "подгряващия ден" преди големия маратон, много от участвалите вчера на 5 и 10 км стартираха днес отново и по дългите маршрути.

Бонус за всеки с ползването на полезна фотоплатформа

За първи път организаторите предоставиха на участниците тази есен много полезна новост. Всеки стартирал може да се възползва от услугите на фото платформата RaceNemo. Програмата позволява за секунди всеки да намери свои снимки сред стотиците хиляди фотоси, направени от официалните фотографи на маратона по трасето и в старт-финалната зона.

Подобна екстра се ползва от скоро с огромен интерес в редица масови събития по света и тази година е безплатен бонус за 12-те хиляди участници в София. Сега организаторите се погрижиха бегачите да получат изцяло нова гледна точка към Софийския маратон и да опознаят София отвъд трасето. За първи път атлетите можеха със своя стартов номер да посетят безплатно няколко знакови културни обекта. Така хиляди международни и български участници получиха възможност да открият София в нова светлина – не само като домакин на голямо спортно събитие, но и като културна и туристическа дестинация.

Всеки стартирал получи лимитирана тениска с уникално красив дизайн с бранда на маратона, както и раничка, а успешно завършилите бяха отличени с изящен паметен медал като спомен от участието в събитието – тази година той е със стилизирано изображение на Ротондата и статуята на Света София.

Общият награден фонд бе над 30 000 евро. За поредна година Wizz Air София маратон бе номиниран с „Road Race Label" (Бронзов етикет), като е включен в календара на World Athletics – Световната атлетика.

Следващата есен 44-ото издание на Софийския маратон ще бъде на 9 и 10 октомври.

ПРИЗЬОРИТЕ В WIZZ AIR СОФИЯ МАРАТОН 2026

42.195 КМ

МЪЖЕ: Кенеди Роно 2.15:21 ч, Питър Вахоме 2.16:43, Хилари Кипчумба 2.18:01 ч. – всички от Кения

ЖЕНИ: Уини Джебет 2.27:50 ч – нов рекорд на трасето, Стела Чепкорир 2.35:00, Челангат Санг 2.35:18 ч. – всички от Кения

21 КМ

МЪЖЕ: Алберт Тонуи 1.05:02 ч, Джон Ваверу 1.05:38, Бонфейс Мунгай 1.07:20 ч. – всички от Кения

ЖЕНИ: Карен Чепкуони 1.16:34 ч, Долфин Найгака 1.17:08, Естер Какури 1.19:29 ч. – всички от Кения

ЩАФЕТА 2Х21 КМ

МЪЖЕ: Даниел Иванов – Даниел Йовчев 2.47:18 ч, Константин Димов – Димитър Арнаудов 3.12:08, Александър Наков – Николай Иванов 3.19:31 ч.

ЖЕНИ: Дени Кирилова – Полина Горасова 3.20:34 ч, Александра Атанасова – Надежда Атанасова 3.24:29, Мария Васова – Деси Фиданова 3.46:08 ч.