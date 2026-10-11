“Юнайтед” с най-слаб старт от 40 г. насам

Майкъл Карик май няма да изкара начело на “Юнайтед” до Коледа. Водените от него “червени дяволи” отново се издъниха, при това в храма си - “Олд Трафорд” - 1:1 с “Тотнъм”. Лондончани пък за първи път от началото на сезона вкараха гол, което още повече говори за немощта на “Юнайтед”. И то изравниха, след като бяха останали с 10 души на терена.

Това е най-слабото представяне на отбора на този етап от сезон 1986/87, когато тимът е спечелил четири точки в първите си шест мача. Сега активът на “червените дяволи” е от 6.

В Англия вече залагат, че главата на Карик е на дръвника и при следващата издънка той ще бъде сменен. Бившият полузащитник на “Юнайтед” пое на пожар тима уж до края на миналия сезон. След като обаче го върна в Шампионската лига, той остана начело на 20-кратните шампиони на Англия.

