Вратарят каратист от Горна Оряховица изгаря поне за 2 г.

Вратарят каратист от “Локо” (Горна Оряховица), който с удар от бойните спортове влезе с ритник в главата на рефера след срещата от Елитната група до 18 г. срещу “Национал”, може и да приключи с футбола.

Случаят на агресивното поведение обиколи всички социални мрежи, а вече видеото как 18-годишният страж Александър Стоянов изрита рефера Владимир Велев се върти и в чужбина.

След последния съдийски сигнал стражът на “Локо” (ГО) се засили към центъра на терена, където бе позициониран реферът, и с удар от кунг-фу филмите го нацели в главата и прати длъжностното лице в нокаут. Младият съдия пък едва се изправи след тежкия и дошъл изневиделица удар от стража. Според информациите вратарят на “Локо” (Горна Оряховица) се е ядосал на решенията на арбитъра. Но това по никакъв начин не го оправдава за постъпката, която е меко казано срамна.

Всички сега се чудят как това може да се случи във футболна среща, при това при все още деца. Ударът на Стоянов е несравним дори с този на Козмин Моци от “Лудогорец” срещу Николич от ЦСКА отпреди десетина години в т.нар. роден елит.

От БФС обявиха, че ще наложат изключително тежки санкции към провинилия се. И решението за неговото наказание ще бъде взето още на следващото заседание на ДК към централата.

“Подобни действия са абсолютно недопустими и нямат никакво място в българския футбол”, казват от БФС.

“24 часа” потърси каква трябва да е санкцията за Стоянов. Според член 26 на Дисциплинарния правилник за нарушение като това на младия страж на “Локо” (Горна Оряховица), наказанието е адски тежко.

Той ще е със спрени права за поне 2 г. А отделно ще трябва да заплати и глоба в размер на 5120 евро. 2 г. без футбол, а с петното, което ще бъде лепнато на юношата на “Локомотив”, със сигурност ще го откажат от спорта. И вратарят каратист ще трябва да се насочи към друга професия.

Ето какво точно е записано в правилника на родната централа:

“За нарушение, за което е предвидено наказание отстраняване от футболен мач с червен картон (санкционирано от съдията или впоследствие установено по надлежния ред), довело до телесна повреда на едно или повече длъжностни лица, се налага наказание ССП за срок две години, считано от датата на нарушението и глоба €5120 (пет хиляди сто и двадесет евро)”, гласи член 26 на правилната на БФС.

