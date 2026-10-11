Исторически резултати за българския падел

Българските национални отбори по падел записаха едно от най-силните си международни представяния до момента по време на квалификациите за Световното първенство (FIP World Cup Qualifications) в Мадрид. И мъжкият, и женският състав постигнаха резултати, които отбелязват важна крачка в развитието на българския падел.

Мъжкият национален отбор достигна до четвъртфиналите след две последователни победи над Финландия и Норвегия, с което записа най-високото класиране в историята си на международната сцена.

Женският състав завърши на второ място в групата си, след като постигна два успеха в три срещи, които се превърнаха и в първите две победи в историята на женския ни национален отбор на международно ниво.

Начело на двата национални отбора като капитан бе Николай Аргиров, а част от треньорските щабове бяха и двама от състезателите при мъжете. Вениамин Нив изпълняваше ролята на помощник-треньор на женския национален отбор, докато Георги Николов бе помощник-треньор на мъжкия състав.

Историческото класиране за четвъртфиналите при мъжете

България започна участието си в груповата фаза с две изключително важни победи, като националите ни се наложиха с 2:1 срещу Финландия, а след това постигнаха успех със същия резултат срещу Норвегия.

Голяма част от отделните двубои бяха равностойни и оспорвани, като няколко от тях трябваше да бъдат решени в три сета. Именно в тези ключови моменти българските състезатели показаха необходимото спокойствие и устойчивост, за да спечелят решаващите срещи и с двата успеха да си осигурят място сред осемте най-добри отбора в квалификациите. Достигането до четвъртфиналната фаза представлява най-високото класиране на мъжкия национален отбор на България до момента и е един от най-значимите резултати за страната ни от началото на международните ни участия.

На четвъртфиналите България се изправи срещу значително по-опитния състав на Белгия, разполагащ с професионални състезатели от високите позиции на световната ранглиста. Един от съперниците на българския отбор в този двубой бе Клеман Гийнс, №70 в световната ранглиста на FIP. Белгийците спечелиха срещата и сложиха край на българското участие в директните елиминации, но четвъртфиналът даде възможност на националите ни да премерят сили с противници от високо международно ниво и да натрупат ценен опит срещу състезатели, които редовно участват в професионалния тур.

За България при мъжете участваха Вениамин Нив, Тони Нейков, Владимир Попов, Иван Пенев, Георги Стоянов, Йоел Попов, Георги Николов и Георги Ганчев.

Историческите първи международни победи пли жените

Силно представяне записа и женският национален отбор, който завърши на второ място в своята група с две победи от три срещи, като постигнатите успехи срещу Словения и Ирландия се превърнаха в първите две победи в историята на женския национален отбор на България на международната сцена.

Българките започнаха участието си срещу опитния състав на Гърция, който спечели двубоя с 3:0. Националният ни отбор обаче реагира по най-добрия начин в следващите два дни, като първо се наложи с 2:1 срещу Словения, а след това постигна още една победа с 2:1 срещу Ирландия, с което завърши груповата фаза с положителен баланс.

Така България приключи участието си в групата с две победи и едно поражение и зае второто място. Според формата на квалификациите тази позиция не бе достатъчна за продължаване към директните елиминации, но двата успеха имат особена стойност, тъй като са първите победи на женския ни национален отбор в международно състезание и дават добра основа, върху която съставът да продължи да надгражда.

За България при жените участваха Александра Караманолева, Жасмина Киселкова, Илона Касабова, Мила Георгиева, Катерина Генова и Ива Гигова.

Положителен знак за развитието на българския падел

Двата национални отбора приключиха участието си в Мадрид с общо четири отборни победи, две при мъжете и две при жените, като резултатите носят и две важни исторически постижения за българския падел.

Тези резултати имат още по-голяма стойност на фона на значително по-големия международен опит и по-дългогодишните традиции в падела на част от съперниците. Представянето в Мадрид показа огромния потенциал на националните ни отбори, но същевременно даде и ясна представа за работата, която предстои, ако България иска да се доближава до водещите европейски нации в спорта.

Погледът вече е насочен към следващото голямо международно предизвикателство през март в Нидерландия, където предстоят квалификациите за Европейското първенство. Подготовката за тях на практика започва още сега, като следващите месеци ще бъдат важни както за индивидуалното развитие на състезателите, така и за цялостната подготовка и организация на двата национални отбора.

Успоредно с развитието на съставите, важна роля ще има и продължаващото сътрудничество с Българската федерация по тенис. Националните отбори разчитат на подкрепата на федерацията в подготовката за предстоящите международни участия, като общата цел е постигнатото в Мадрид да бъде надградено и да се създават все по-добри условия за развитието на българските състезатели и на падела в страната като цяло.

Представянето в Мадрид е сериозна крачка напред, но по-важното е то да се превърне в основа за устойчиво развитие. Най-доброто класиране в историята на мъжкия национален отбор и първите две международни победи на жените вече са факт, а следващата задача е тези резултати да бъдат надградени с постоянство, повече международни срещи и целенасочена работа преди следващия голям форум през март.