Над 600 таекуондисти ще участват в „Рамус София къп"

Повече от 600 състезатели от над десет държави ще спорят за медалите на 13-о издание на международния турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София къп" 2026. Официалното му откриване ще се проведе в 12:00 часа на 24 октомври 2026 г. (събота) в спортна зала „Левски София". Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус" съвместно с Българската федерация по таекуондо.

Тази година турнирът е под мотото „Таекуондо срещу зависимости".

„Защото южнокорейското бойно изкуство не само ни прави по-здрави и по-силни, но възпитава в ценности и побеждава зависимостите, които всеки ден изкушават децата и младите хора. А именно спортът е начин фокусът на вниманието им да бъде поставен върху постигането на все по-добри резултати и хъс за победа", отбеляза Димитър Михайлов, главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус" и главен организатор на международния турнир.

В тази връзка и заради общата цел - превенция на зависимостите, патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, чието ведомство има водеща роля във важната за цялото общество мисия.

„Рамус София къп" стартира през 2013 г., когато в България не се организираха много турнири по таекуондо. А днес схватките на състезанието печелят бъдещи световни и олимпийски шампиони, затова и интересът за участие е голям. От създаването си „Рамус София къп" се провежда в навечерието на Деня на народните будители и има за цел да популяризира таекуондото сред децата и юношите.

И тази година освен турнир в олимпийската дисциплина „Спаринг", в програмата е включен и турнир в дисциплината „пумсе" (форма). Състезанието обхваща всички възрастови групи - деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени.