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Везенков с 16 т. за победа на "Олимпиакос" в Гърция

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Снимка: "Олимпиакос"

Звездата ни в баскетбола Александър Везенков помогна на "Олимпиакос" за победата във втория кръг на гръцкото първенство като домакин "Колосос Родос" с 99:83.

За 21 минути националът на България записаа 16 точки, 4 борби и 1 асистенция.

Другият български национал в състава на гранда от Пирея - гардът Коди Милър-Макинтайър, не реализира в този ма, а се отчете с 3 асистенции.

Жан Монтеро наниза 30 т. за втората победа на "Олимпиакос".

На гръцкия гранд му предстои седмица с два мача като гост в Евролигата - срещу "Валенсия" във вторник и срещу "Барселона" в петък.

Снимка: "Олимпиакос"

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