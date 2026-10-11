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https://www.24chasa.bg/sport/article/23715287 www.24chasa.bg

Перфектен уикенд за Макс Верстапен в Сингапур

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Гаджето на 7-кратния световен шампион Луис Хамилтън - Ким Кардашиян, събра повече погледи от самото състезание в Сингапур. Снимка: Ройтерс

Макс Верстапен записа перфектен уикенд в Сингапур. Пилотът на "Ред Бул" спечели всичко и бе най-бърз в квалификациите, както и в спринтовото и основното състезание. И то с огромна преднина пред останалите. Това бе и първи негов триумф на трасето по улиците на Сингапур. 

В неделя след него финишира Шарл Льоклер с "Ферари". Лидерът в класирането на Формула 1 Андреа Кими Антонели с невероятен късмет се качи на подиума.

На Антонели много помогнаха от "Ферари", които успяха да съсипят състезанието на 7-кратния световен шампион Луис Хамилтън с поредната безумна стратегия. Така Хамилтън бе подгонен от Ландо Норис с "Макларън", а от битката им се възползва Антонели, който ги задмина и двамата. След това и Норис и Оскар Пиастри задминаха Луис и от подиума той се свлече до шестото място.

Преследвачът и съотборник на Андреа Кими Антонели Джордж Ръсел стартира от последна, 19-а позиция, след като му бе наложено безсмисленото наказание от 60 места на стартовата решетка за смяна на компоненти. Исак Хаджар с "Ред Бул" и двамата пилоти на "Астън Мартин" Фернандо Алонсо и Ланс Строл тръгнаха от питлейна, след като направиха промени в болидите си.

В крайна сметка Ръсел се промъкне до деветото място, но отново загуби точки спрямо съотборника си. Така младият италианец може да триумфира с титлата още по време на състезанието в Остин (САЩ). Той вече е с над 100 точки пред съотборника си в класирането.

Хаджар също направи страхотно състезание, като от бокса успя да спечели една точка, което е изключително важно, защото "Ред Бул" се бори с "Ферари" за второто място в класирането при конструкторите.

В бокса на "Ферари" целия уикенд изкара и приятелката на Хамилтън - Ким Кардашиян, която обаче не остана доволна от това, което видя.

Гаджето на 7-кратния световен шампион Луис Хамилтън - Ким Кардашиян, събра повече погледи от самото състезание в Сингапур.
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