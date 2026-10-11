Внукът на Маргарита Хранова донесе обрат до 3:2 за "Дунав" срещу "Септември" в София

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Дунав" направи впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2 като гост на "Септември" (София) в мач от 11-ия кръг на Първа лига.

Домакините имаха аванс от два гола, пропуснаха две дузпи и още няколко отлични възможности за гол, допускайки болезнена загуба.

Тя ги смъкна на предпоследното 13-о място с 8 т. Толкова на 10-ото има и "Дунав". С ценния успех воденият от Георги Чиликов тим се измъкна от дъното.

В 10-ата минута Херард Францети пропусна от бялата точка за "Септември", след като Георги Китанов спаси удара му. В 25-ата обаче хаитянинът откри резултата. В 37-ата минута Андре Либерал удвои, като при попадението получи контузия след тежък сблъсък с Китанов, което доведе до смени и на двамата.

В началото на второто полувреме Педро Игор също пропусна дузпа, след като резервата Бартош Желазовски отрази удара му. В 63-ата минута Илкер Будинов намали пасива на русенци, а 10 по-късно Андре Алвеш изравни.

В 91-ата минута внукът на естрадната прима Маргарита Хранова - Кристиян Бойчев, донесе сладкия успех на гостите.