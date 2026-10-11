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https://www.24chasa.bg/sport/article/23715949 www.24chasa.bg

Още 2 титли за финал на Балканиадата за девойки по художествена гимнастика

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Българките спечелиха два златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при девойките старша възраст на балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул.

Радина Стоянова стана шампионка на обръч с оценка 25.650 точки (трудност 11.000, артистичност 7.300, изпълнение 7.350).

Александра Петрова взе титлата на бухалки с 25.150 (10.900, 7.500, 6.800, наказание -0.050).

София Димова спечели сребро на финала на лента с 23.950 (9.800, 7.350, 6.800).

Ава Маказчиева допусна грешки в изпълнението си, които я оставиха на пето място на топка с 19.950 (7.700, 6.600, 5.950, наказание -0.300)

В съдийския панел Християна Тодорова е съдия за трудност с тяло, а Цвета Кузмова - на линия.

Така България приключва финалите в Истанбул със седем отличия, след като по-рано днес девойките младша възраст завоюваха два златни и два бронзови медала.

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