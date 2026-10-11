"Левски" без напрежение взе тежко гостуване, но даде жертва

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"Левски" взе първото си тежко гостуване, но даде жертва. Шампионите на България победиха 2:0 "Черно море", за да увеличат временно аванса си на върха.

Успехът край морето, където винаги "сините" имат трудности, донесоха Мехди Мубарик (26) и Рейналдо (62).

През първата част обаче Мустафа Сангаре получи контузия, което е лоша новина за Хулио Веласкес. Предводителят на "Левски" тъкмо можеше да използва без проблеми тарана, но той изкара малко повече от 30 мин на терена.

С добавените 3 точки от "Черно море", столичани вече имат 28, с 4 повече от ЦСКА. Столичани имат 9 победи от началото на сезона и едно равенство.

След 4 дни "Левски" ще изиграе втория си мач от същинската фаза на Лига Европа, където съперник ще е НЕК от Нидерландия.