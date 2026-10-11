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https://www.24chasa.bg/sport/article/23716402 www.24chasa.bg

"Сити" прегази "Ливърпул" на "Анфлийд" и продължава без грешка

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СНИМКА: РОЙТЕРС

В първия си мач, след като "Манчестър Сити" бе признават виновен за 114 наказания, "гражданите" показаха, че решението на съда изобщо не бърка играчите. И прегазиха "Ливърпул" насред "Анфийлд" 3:0.

Резултатът вършеше 0:0 след почивката, като реферът изгони Раян Гравенберх от домакините. След това първо Ерлинг Холанд (65), след това Жерами Доку (68) и накрая Райан Шерки (78) вкараха във вратата на "Ливърпул".

С успеха "Сити" продължава да е единственият тим с пълен актив от точки - 18 след 6 мача.

"Червените" са 9-и с 9.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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