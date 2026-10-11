Веласкес: Във футбола лесно няма

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е изключително щастлив от победата над „Черно море".

„Да спечелиш на този стадион е трудно. Горд съм как изглеждахме в този мач. Играчите се представиха невероятно от първата минута. Беше страхотно. Също така искам да изразя благодарност към феновете. Много е голяма дистанцията между София и Варна, но те направиха да се чувстваме и изглеждаме като домакини. Благодаря им", започна Веласкес.

„Имаме целия респект към противника. Смятам, че бяхме по-добрият отбор от началото и добре менажирахме отделните моменти в мача. Винаги един човек трябва да е концентриран и да търси решенията. Не мисля, че е имало притеснение", продължи испанският специалист.

„Не ме познавате може би толкова добре и затова ме питате този въпрос. Това е нашият трети сезон и ние винаги се опитваме да се защитаваме далеч от нашата врата. Винаги искам да съм максимално обективен. Както казах и на вашия колега доминирахме мача от първата до последната минута. Разбира се, излизаме срещу един противник, който играе вкъщи, направил е отлична организация. В крайна сметка през 95-те минути, в които се играе един мач, се налага да изпаднеш в ситуация да се защитаваш. Нашият отговор винаги е да сме проактивни. Може би противникът имаше няколко добри момента през първото полувреме, а и през втората част. Но днес мисля, че днес обърнахме доста внимание как да се защитаваме, как да атакуваме. Те имаха някои моменти, в които се приближиха до нашата врата, но бяха от някакви неточности, а не да се приберем умишлено до нашата врата", продължи анализа си Веласкес.

„Вие говорите много свободно с термина „лесно". Във футбола няма лесно. Изключително голям респект имам към всички във футбола. Не ми харесва да говоря за лесно, защото нищо не е лесно. Смятам, че напълно заслужавахме победата. Травмата на Сангаре е негативната страна от този мач. Все още не знам какво се е случило. Истината е, че Сангаре влезе доста добре в мача, атакува свободните пространства. Аз лично го видях много добре в мача, отрази му се отлично паузата за национални отбори. Но за жалост се случват такъв тип неща, когато има дискомпенсация в натоварванията. Надявам се, че ще отсъства възможно най-малко, защото ни е нужен и днес бях много доволен от него. Оги се представи добре във всички фази на играта. Със сигурност има някои индивидуални решения, които трябва да взима по-добре, но съм изключително доволен от него и за него. По-важното е да видя в един футболист да видя да има манталитет, да има кураж", завърши Веласкес.