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Победа и 2 загуби за българите в квалификациите в Обиля

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Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис ан твърди кортове от сериите "Чалънджър 125" в Обиля (Италия) с награден фонд 203 900 евро.

Поставеният под номер 4 в схемата българин се наложи над Райън Пенистън (Великобритания) с 6:4, 6:3.

Пловдивчанинът заработи 3 точки за световната ранглиста и 1035 евро, а за място в основната схема ще играе утре срещу Матяш Черни (Чехия).

Други двама българи и национали за Купа "Дейвис" Александър Донски и Пьотр Нестеров отпаднаха. Донски загуби от номер 2 в пресявките Георги Кравченко (Украйна) с 5:7, 2:6 за час и 35 минути, а Нестеров, който беше водач в схемата, претърпя поражение от Крисчън Лангмо с 2:6, 1:6 за 76 минути.

Донски се участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Филип Печонка (Полша) ще срещнат на старта американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитроу.

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

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