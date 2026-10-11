"Локо" (ГО): Проблемът с агресията сред младите е фундаментален и масов, трябват мерки

Ръководството на "Локомотив" (Горна Оряховица) изрази дълбоко съжаление за инцидента след двубоя от Елитна група до 18 г. срещу "Национал" (София) вчера, съобщиха от клуба.

След последния съдийски сигнал 18-годишният вратар Александър Стоянов се засили към центъра на терена, където бе позициониран реферът, и с каратистки удар го нацели в гърба и главата и прати длъжностното лице в нокаут.

"Категорично осъждаме физическата агресия срещу главния съдия Владимир Велев. Никакво напрежение, емоция или несъгласие на терена не оправдава подобно поведение. Поднасяме извинения на него и на съдийската бригада.

В същото време призоваваме към отговорност и сдържаност в публичното говорене, особено предвид това, че се касае за младеж, ненавършил още 16 години. Не подлежи на съмнение, че той трябва да понесе последствията от действията си, но това трябва да се случи по професионален, пропорционален и педагогически издържан начин.

Крайното публично заклеймяване, призивите за отмъщение и други непремерени ответни действия могат да оставят трайни последици върху един млад човек и да компрометират неговото бъдеще.

Справедливата санкция трябва да бъде съпътствана от възпитателна работа и възможност за поправяне, тъй като говорим за фундаментален и масов обществен проблем с агресията сред младите хора в България.

Смятаме, че отговорът не е в насрещната агресия, а в конкретна педагогическа и психологическа работа, за да се стигне до корена на проблема. Нашият клуб ще подкрепи този процес отговорно и професионално.

Уважението, дисциплината и самоконтролът трябва да бъдат постоянна част от работата на всяка тренировка, във всеки мач - както на терена, така и около него. Децата се развиват в рамките, които ние сме задали като общество, и ако има толкова сериозен проблем с агресията сред младите хора, ние първо следва да се замислим за себе си, за собствения си пример и за собственото си поведение. Именно това възнамеряваме да направим като клуб с ясно изразена обществена отговорност.

В същото време този инцидент не бива да поставя под общо обвинение всички деца и треньори в нашата школа или всички млади хора въобще. В школата се трудят млади футболисти и техните наставници, чиито усилия заслужават уважение и подкрепа.

Клубът ще окаже пълно съдействие за изясняване на всички обстоятелства. Ще работим с младия състезател и неговото семейство, както и с треньорите и децата в школата, за осъзнаване на случилото се и предотвратяване на подобни прояви в бъдеще.

Ще бъдем категорични срещу насилието и последователни в грижата си за младите хора, които са ни поверени", написаха от клуба.