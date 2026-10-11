ЦСКА аха да почерни дебюта на Маркус Гиздол

ЦСКА едва удържа успех с 3:2 над ФК ЦСКА 1948 при дебюта на Маркус Гиздол. Мачът бе обаче изключително труден и показа отново старите слабости, които преследват "червените" от началото на сезона.

Началото бе изключително добро. Още в 19-ата минута Бруно Жордао откри, като засече центриране от корнер на Стефано Сенси с глава от 12 метра. 9 минути по-късно Лео Перейра проби от ляво и сложи топката на крака на Йоанис Питас за 2:0. Всичко трябваше да приключи с изключително попадение на Стефано Сенси, но по време на атаката се оказа, че Йоел Зварц е бил в засада.

И в този момент всичко приключи. Ведната пролича липсата на физическа подготовка и пробойната в центъра на защитата при отсъствието на болния Гбамен. В 57-ата минута Георги Русев от пряк свободен удар сложи топката на главата на Елиас Франко за 1:2. В 69-ата отново Русев центрира и Атанас Илиев отново с глава направи 2:2. Домакините дори можеха да обърнат резултата, но Лапоухов спаси удар на Илиев.

И когато всичко вървеше към 2:2, с удар от 30 метра Бруно Жордао препарира Алекс Божев и донесе успеха за тима на Гиздол.

ЦСКА е заплашен да остане без отбор в следващите мачове, след като всичките му основни играчи бяха декорирани с картони по навик. Стефано Сенси бе изгонен в допълнителното време, но за късмет следващия двубой е гостуване на "Несебър" за купата.

На стадиона в Бистрица бяха Христо Янев и Даниел Моралес, който водиха ЦСКА преди Гиздол.