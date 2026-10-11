ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска волейболистка със силен дебют за "Цървен...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23716928 www.24chasa.bg

Гиздол за дебюта си начело на ЦСКА: Перфектен резултат, много съм щастлив

2144
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Маркус Гиздол Снимка: Георги Палейков

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол коментира дебюта си с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица.

"В началото показахме добро представяне, особено през първата част. Само забравихме да вкараме трети гол. Винаги е трудно, когато имаш два гола аванс, защото ако съперник вкара, ще иска да се върне. Има още много работа пред нас. Има малки детайли. Работим от една седмица заедно, опитахме се да променим стила. В края на краищата резултатът е перфектен.

Още е рано да даваме оценки, едва една седмица работим. Ще ставаме по-добри, нуждаем се от време. Всеки иска да играе. Но мисля, че беше много добра първа стъпка.

"Монако" (ЦСКА го приема в първия си мач от Лигата на конференциите в четвъртък) е много добър отбор, но аз съм много щастлив днес. Просто трябва да се насладим. Фокусът върху "Монако" ще бъде от утре", заяви германецът.

Маркус Гиздол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини