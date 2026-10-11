Гиздол за дебюта си начело на ЦСКА: Перфектен резултат, много съм щастлив

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол коментира дебюта си с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица.

"В началото показахме добро представяне, особено през първата част. Само забравихме да вкараме трети гол. Винаги е трудно, когато имаш два гола аванс, защото ако съперник вкара, ще иска да се върне. Има още много работа пред нас. Има малки детайли. Работим от една седмица заедно, опитахме се да променим стила. В края на краищата резултатът е перфектен.

Още е рано да даваме оценки, едва една седмица работим. Ще ставаме по-добри, нуждаем се от време. Всеки иска да играе. Но мисля, че беше много добра първа стъпка.

"Монако" (ЦСКА го приема в първия си мач от Лигата на конференциите в четвъртък) е много добър отбор, но аз съм много щастлив днес. Просто трябва да се насладим. Фокусът върху "Монако" ще бъде от утре", заяви германецът.