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Българска волейболистка със силен дебют за "Цървен...

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Българска волейболистка със силен дебют за "Цървена звезда"

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Цветомира Миткова Снимка: "Цървена звезда"

Израсналата в школата на "Левски" българска волейболитска Цветомира Миткова направи много силен дебют за сръбския гранд "Цървена звезда".

В среща от първия кръг на първенството тимът от Белград победи 3:0 (25:17, 25:14, 25:13) "Йединство" в Ужице.

22-годишната Миткова, която играе на поста централен блокировач, завърши с 13 точки. Повече от нея записа единствено Катарина Станкович с 15.

Миткова премина в "Звезда" от италианския "Валефолия". Миналото лято тя напусна родния "Левски" в посока Ботуша.

Цветомира Миткова Снимка: "Цървена звезда"

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