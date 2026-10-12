Мони Николов с първи индивидуален приз в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Братята Алекс и Мони Николови и техният "Кучине Лубе" (Чивитанова) спечелиха турнира "Йези Къп" в едно именния град.

Тимът на българските волейболни звезди се наложи над "Милано" с друг национал - Георги Татаров, след 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14) във финала.

Алекс бе най-резултатен за успеха с 16 точки.

Мони Николов пък получи приза за MVP. Разпределителят записа 5 точки и със сервиса си направи разликата. Това е първи индивидуален приз за него в Италия.

Татаров реализира 5 точки за "Милано".