В Нидерландия 13-годишен фен получи забрана 5 г. да стъпва на стадион заради селфи с национал

13-годишният нидерландски фен вероятно ще кара кола по-рано, отколкото отново ще стъпи на стадиона.

Причината - селфи с национала Тиджани Райндерс на терена. Нидерландската футболна федерация наложи строго и куриозно наказание на тийнейджъра, който нахлу на по време на равенството 1:1 в мача от Лигата на нациите с Германия в Амстердам, за да се снима с Райндерс.

Момчето трябва не само да плати глоба от 100 евро, но и получи забрана за посещение на стадиони в цялата страна за срок от 5 г.

За родителите на момчето може да последва много по-строга санкция. Федерацията възнамерява да ги държи отговорни по гражданското право за щети, ако УЕФА санкционира Нидерландия за инцидента от миналия месец.