След мач №549 в Бундеслигата Нойер за първи път получи най-ниската възможна оценка от "Кикер"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не само гигантската грешка веднага след съдийския сигнал, която доведе до най-бързия гол в историята на Бундеслигата, направи представянето на вратаря на "Байерн" Мануел Нойер в Аугсбург запомнящо се слабо. Вторият гол за 1:2 също бе на негова сметка, тъй като той отби изстрела на Бракелман в центъра, където Рибейро от домакините направи добавка. "Байерн" все пак направи 2:2.

40-годишният Нойер за първи път в кариерата си получи от авторитетното издание "Кикер" най-слабата възможна оценка (по немската система тя е "6").

Това се случи мач №549 на бившия германски национал в Бундеслигата.