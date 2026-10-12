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След мач №549 в Бундеслигата Нойер за първи път получи най-ниската възможна оценка от "Кикер"

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Снимка: Ройтерс

Не само гигантската грешка веднага след съдийския сигнал, която доведе до най-бързия гол в историята на Бундеслигата, направи представянето на вратаря на "Байерн" Мануел Нойер в Аугсбург запомнящо се слабо. Вторият гол за 1:2 също бе на негова сметка, тъй като той отби изстрела на Бракелман в центъра, където Рибейро от домакините направи добавка. "Байерн" все пак направи 2:2.

40-годишният Нойер за първи път в кариерата си получи от авторитетното издание "Кикер" най-слабата възможна оценка (по немската система тя е "6").

Това се случи мач №549 на бившия германски национал в Бундеслигата.

Снимка: Ройтерс

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