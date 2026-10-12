ЦСКА ще се жалва от съдията на мача в Бистрица

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев бе бесен от съдийството на Любослав Любомиров при успеха с 3:2 над ЦСКА 1948 в мача от Първа лига в неделя вечерта на сатдиона в Бистрица. Той заяви, че клубът ще подаде официална жалба до БФС срещу рефера.

"На мен ми омръзна да си повтаряме едни и същи неща. За пореден път играем срещу 14 човека. Събират ни на срещи и т.н. За пореден път виждаме едно и също нещо. Това ми изглежда странно... Фактор според мен не трябва да се съдиите, винаги в нас ущърб свирят. При единия от головете няма никакъв фаул, Вторият жълт картон на Сенси, дори не е фаул. Но беше изгонен. Официална жалба ще има, защото ЦСКА не иска да има такова отношение към нас", каза Илиев след мача.

ЦСКА поведе с 2:0 до почивката, а други два гола бяха отменени заради засади. Второто отменено попадение предизвика доста дискусии в социалните мрежи, след като и ВАР снимката не убеждава, че Цварц е в засада преди Сенси да прати топката в мрежата.