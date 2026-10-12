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Треньорът Петев дебютира с победа в Турция, национал му помогна с гол

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Ивайло Петев като селекционер на Босна и Херцеговина Снимка: nfsbih.ba

Бившият селекционер на България Ивайло Петев дебютира с победа в Турция. За това у помогна Здравко Димитров, който вкара за крайното 2:1 на "Мардин" като гост на "Бурса" в мач от деветия кръг на Първа лига.

Тонио Теклич изведе отбора на българите в 21-ата мин. В 81-вата бившият нападател на "Манчестър Сити" Келеши Ихеаначо изравни.

В добавеното време на Здравко Димитров успя да прати топката в мрежата след като навърза трима съперници с пробив отляво.

"Мардин" заема шестото място във временното класиране с 15 точки, на 4 от зоната за промоция в елита. "Бурса" е втори с 19 точки, на 3 т. зад лидера "Кайзери".

Ивайло Петев като селекционер на Босна и Херцеговина Снимка: nfsbih.ba

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