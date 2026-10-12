Националите по таекуондо за четвърти пореден път покориха Европа

Александра Георгиева, Кимия Ализаде и Омид Хосейни със златни медали, а България отново е на първо място в отборното класиране за четвърти пореден турнир. Всичко това се случи на приключилия късно снощи силен международен турнир Подгорица Оупън G1.

Докато част от националния отбор заедно с треньора Фарзад Золгхадри взеха участие на Гран При сериите в Париж, другите национали покориха Черна гора.

Александра Георгиева в категория 49 кг. при жените, стартира своето участие по пътя към златото срещайки друга българка Ана-Мария Георгиева. На полуфинала българката отстрани Финикс Гуудмен от Великобритания, за да се изправи срещу полякинята Алисия Крайевска в битката за златния медал. След изключителна игра нашето момиче се качи на най-високото място на почетната стълбичка.

Бронзовата медалистка от Париж Кимия Ализаде в категория 57кг., достигна до полуфинала, където отстрани испанката Вила Сезар. В решаващата среща Кимия се изправи срещу Яна Кукич от Сърбия. Нашето момиче бе повече от категорична и напълно заслужено за пореден път в последния месец грабна златния медал.

Третият златен медал от Подгорица Оупън G1 бе за Омид Хосейни, който разнищи конкурентите си в категория до 80 кг. при мъжете. Омид, който бе поставен под номер едно в своята категория. Достигайки на полуфинала там Хосейни отстрани Мол Сахити от Косово, за да срещне в решаващата среща за златния медал представителя на Босна и Херцеговина Недзад Нусич. След като си разделиха по един рунд, в последния трети Хасейни бе повече от категоричен и за четвърти път в последните три месеца грабна златото.

Дея Пеева в категория до 46кг. спечели бронзов медал, след като в битката за златото не успя да преодолее Ана Лопез от Испанския.

Така с тези спечелени 3 златни и 1 бронзов медал, България зае първо място в генералното класиране при мъжете и жените. Това е четвърти пореден успех за националния отбор, което показва, че за България целта вече е единствено и само първото място.

Останалите български състезатели Анди Владимиров, Теодора Маринова, Ана - Мария Георгиева и Ерика Карабелева записаха по една победа и достигнаха до четвъртфиналите. Александър Петров, Любослав Начев, Атанас Атанасов, Антон Христов, и Цвети Славова въпреки, че не стигнаха до срещи за медалите натрупаха сериозен международен опит. Този успех в резултат на постоянство, дисциплина и много тренировки.

Треньори на националите бяха Давуд Етминани и Венцислав Соколов.