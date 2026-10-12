Неймар отказа да играе на изкуствена трева, "Сантос" падна

"Сантос" загуби драматично 1:2 от "Атлетико Минейро" като гост в директна битка за петото място в бразилската Серия "А+, което дава право на участие в квалификациите за "Копа Либертадорес". Тимът на звездата Неймар се отдалечи на 7 т. от петото място след поражението.

Неймар, изобщо не попадна в групата за мача. Нападателят, кото вкара два гола на шампиона "Фламенго" в предишния кръг, категорично отказва да играе на изкуствена трева. Миналат година в мач срещу същия съперник кракът му заседна в изкуствената трева още в първата минута и се наложи намесата на медицинския щаб. Решението е взето и като предпазна мярка заради скорошното му завръщане от мускулна травма в дясното бедро, която е част от серията контузии, измъчващи го през последната година.

И без своята голяма звезда "Сантос" бе изключително близо до триумфа, но се срина буквално в последните секунди. В 88-ата минута Габриел Барбоса изведе гостите напред. Домакините обаче изравниха чрез Витор Юго в първата минута на добавеното време, а в 97-ата минута Тиаго Борбас направи пълнен обрат за "Атлетико Минейро" с атрактивна задна ножица.