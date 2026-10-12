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https://www.24chasa.bg/sport/article/23718126 www.24chasa.bg

Националът Турицов титуляр при победа в дерби на Грузия

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Иван Турицов

Българският национал Иван Турицов записа 69 минути за своя "Динамо" (Батуми) за 1:0 над големия съперник "Динамо" (Тбилиси) в мач от 28-ия кръг от първенстовота на Грузия. С поедата домакините успяха да свалят столичния гранд от лидерското място.

Българският защитник започна титуляр и се представи на ниво до 69-ата минута, когато бе заменен от тактически съображения от Ника Каландаришвили. Единственото и победно попадение на "Батуми Арена" падна точно преди почивката. В 44-ата минута друг бивш футболист на ЦСКА - бразилецът Мауридес, се оказа най-съобразителен след прецизно подаване на Имран Улад Омар и прати топката в мрежата на гостите.

"Динамо" (Батуми) вече е лидер с актив от 50 точки, следван плътно от "Рустави" и "Иберия 1999", които имат по 49 пункта. Досегашният водач "Динамо" (Тбилиси) вече е четвърти с 48 точки.

Иван Турицов

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