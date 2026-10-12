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Българка за първи път влезе в топ 200 на световния тенис

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Росица Денчева Снимка: БФТенис

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста.

19-годишната пловдивчанка се изкачва с три места до 146-ото и вече е с актив от 496 точки. 

Втората ни ракета Росица Денчева също записва рекордна позиция в класацията и вече е 195-а с 394 точки, дръпвайки с 10 места. Така тя за първи път влезе в топ 200.

19-годишната Денчева постига рекордно класиране и в ранглистата на двойки, в която е най-добра сред българките и вече заема 213-ото място с 372 точки.

Елена Рибакина (Казахстан) продължава да води в класацията на сингъл с 9696 точки

Росица Денчева Снимка: БФТенис

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