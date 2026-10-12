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Чужденец поема националите след края на Лигата на нациите, БФС иска стадион "Септември"

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Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и заместникът му Атанас Фурнаджиев наблюдаваха двете поредни гостувания на националите. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Чужденец ще поеме националния отбор след края на лигата на нациите. Това обяви Георги Иванов след изпълкома на БФС. Както "24 часа" вече обяви Атанас Рибарски ще изкара двата мача докрая и след това идва новия. Но ще се избира много внимателно.

БФС е поискал от държавата стадион "Септември", за да се построят четири терена за юношески академии. В момента има 80 клуба в София.

От 2018 година до момента са изградени 36 терена по цялата страна. Категоризацията струва 350 000 евро, академията - 600 000 евро, обяви президентът на БФС.  

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и заместникът му Атанас Фурнаджиев наблюдаваха двете поредни гостувания на националите. СНИМКА: STARTPHOTO.BG
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