Джън Цинуън влезе в историята с титла от China Open

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Китайската тенисистка Джън Цинуън спечели China Open 2026, след като на 11 октомври победи рускинята Мира Андреева с 2:0 сета (7:5, 6:4) във финала на турнира в Пекин.

С успеха си Джън стана първата китайска тенисистка, спечелила титлата на сингъл при жените в историята на надпреварата. Тя завоюва и първия си трофей от категорията WTA 1000.

В първия сет китайката навакса изоставането си и спечели със 7:5. Във втората част решаващият пробив дойде в деветия гейм, след което Джън затвори сета с 6:4.

Турнирът China Open се организира съвместно от Главното управление за спорт на Китай, Китайската медийна група и кметството на Пекин.