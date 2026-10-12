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Нападател на "Юве", играл 34 минути за 2 години, отново се контузи

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Аркадиуш Милик ликува след гола

Нападателят на "Ювентус" Аркадиуш Милик, който е перманентно контузен от 2024 година насам, отново получи травма в мача на "бианконерите", пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Полякът е играл само 34 минути в официални мачове от 2024 година насам, а в неделя отново получи мускулна контузия, като според изданието става въпрос само за мускулна умора и напрежение поради липсата на игрова практика.

Лучано Спалети на практика не разчита на 32-годишния нападател, като той дори не е картотекиран за участие в Серия А и Лига Европа. Така Милик може да играе за италианския гранд само за Купата на Италия, където "Ювентус" ще срещне тима на Сасуоло в началото на месец декември.

Аркадиуш Милик ликува след гола

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