Реферите искат доживотно наказание за млад вратар-каратист

Асоциацията на съдиите по футбол в България (АСФБ) поиска доживотно наказание за вратаря на "Локомотив" (Горна Оряховица) Александър Стоянов, който атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев на терена след края на мача с Национал от Елитната група U18.

Позиция на Асоциацията на съдиите по футбол в България:

"Потресаващ е клипът от мача U-18, игран на 10 октомври 2026 година между отборите на "Локомотив" (ГО) и "Национал", с главен герой - вратарят на Локомотив и потърпевш от неговата брутална агресия - Главния съдия на мача.

Такова поведение на футболист няма общо с футбола и спорта. То е извън правилата на всеки спорт. То е недопустимо със своята бруталност и е несъвместимо с който е да е спортен терен или зала.

Такива прояви не следва и не могат да се наказват според спортните правила и дисциплинарни правилници, защото те нямат нищо общо с никой спорт, а в частност и с футбола.

Независимо от възрастта на извършителя и ранга на състезанието, Асоциацията на съдиите по футбол в България призовава за незабавно изваждане на извършителя на тази брутална агресия от футбола завинаги. Жалко е, че за такива прояви, Дисциплинарният правилник на БФС не предвижда наказания за треньорите на такива допуснати от тях на терена състезатели."