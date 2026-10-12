Приключи първият международен лагер по ски бягане в България

Приключи успешно първият международен тренировъчен лагер по ски бягане в Банско. Той бе организиран от Българската федерация по ски и финансиран от Международната федерация по ски и сноуборд. Главен лектор бе Алберто Ригони от ФИС, а от българска страна за тренировъчната част на младите таланти отговаряше Иван Бирников. В 7-дневния лагер се включиха състезатели от 9 държави, като той бе от „Програмата за развитие на ски бягането" на ФИС. Участниците в него имаха възможност да стартират и в международните състезания с ролкови ски за купа „Ел Тепе".

„Благодаря за подкрепата при организацията на лагера на „Юлен" АД, „Болкан холидейс", „Нова Гард", Община Банско и ски клуб „Ел Тепе", коментира Веселин Цинзов, координатор на лагера и направление „Ски бягане" в БФСки.