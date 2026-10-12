Бронз за България от световната купа по стрелба в Кайро

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Мирослава Минчева спечели бронзов медал на световната купа по спортна стрелба в Кайро (Египет) в дисциплината 25 метра пистолет.

След силно представяне в двете фази на квалификацията българската състезателка събра общо 582 точки - 287 в прецизната и 295 в бързата стрелба. С този резултат тя се класира за финала с шести резултат, където демонстрира отлична стрелба. Българката се представи много силно и с 32 точки заслужено се качи на почетната стълбичка, като съвсем малко не ѝ достигна да се бори за златото.

Шампионка в дисциплината стана Хюи Тен от Сингапур, а сребърният медал спечели Елоаз Фуре от Франция.

Другата българска представителка в дисциплината - Антоанета Костадинова, завърши с общ резултат от 576 точки, от които 285 в прецизната и 291 в бързата стрелба, което й отреди 26-а позиция.

В състезанието на 10 метра пушка при мъжете Антон Ризов постигна резултат от 627,7 точки и зае 32-о място в изключително силна конкуренция.