Роналдо: Аз съм най-добрият в историята, точка!

В интервю CNN Portugal Кристиано Роналдо за пореден път подчерта, че смята себе си за най-добрия футболист на всички времена.

Оплака се в тази връзка, че не получава дължимото признание.

След скорошния скандал по време на лагера на националния отбор със селекционера Жорже Жезуш 41-годишният нападател се завърна на терена с гол. При победата на "Ал Насър" с 3:0 срещу "Дирия" в първенството на Саудитска Арабия португалецът бе на правилното място в 20-ата минута и откри резултата. Това бе гол №980 в бляскавата кариера на Роналдо, който в момента е застрашен от евентуално наказание от португалската федерация заради своеволното му напускане на националния.

Въпреки спекулациите ветеранът все още не е приключил с националния отбор. Докато президентът на португалската футболна федерация Педро Проенса вече отправи умерени и примирителни думи, самият Кристиано потвърди желанието си да продължи да носи червената фланелка. Той заяви , че си представя „един или повече мачове за сбогуване", като рекордьор по мачове и голове за страната си остава категоричен в позицията си.

Освен това Роналдо няма конкретни планове за оттеглянето си от футбола. Попитан за евентуален край на кариерата той отговори: „Не знам какво ще се случи утре. Може би просто ще се събудя немотивиран и няма да искам да играя повече. Просто не знам."

Въпреки тази несигурност Кристиано остава напълно уверен в самооценката си. „Аз съм най-добрият в историята, точка. Цифрите говорят сами за себе си.

Хората не оценяват формата, в която се намирам, и головете ми", натърти Роналдо.