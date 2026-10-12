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https://www.24chasa.bg/sport/article/23720116 www.24chasa.bg

Винисиус се раздели за 3-и път с бразилска инфлуенсърка

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Винисиус и Вирджиния Снимка: instagram.com/virginiia.off/

Винисиус Жуниор и неговата приятелка Вирджиния Фонсека отново се разделиха.

„Вирджиния Фонсека и Вини Жуниор вече не са заедно. Нямаше нито конфликт, нито кавга, а само осъзнаването, че повече не искат да бъдат двойка", съобщиха представителите на Фонсека.

Това е вече третата раздяла между крилото на „Реал" и инфлуенсърката. За първи път те обявиха края на връзката си през октомври миналата година - тогава в интернет изтече кореспонденция на бразилеца с друга жена. Футболистът се извини и скоро след това двамата с Фонсека отново се събраха.

Втората раздяла се случи през май тази година, но двойката възстанови отношенията си през лятото.

През септември Вирджиния публикува обща снимка с Винисиус, на която двамата показват еднакви пръстени на безименните си пръсти.

Винисиус и Вирджиния Снимка: instagram.com/virginiia.off/

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