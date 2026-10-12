Странният случай на Евертон Бала

Евертон Бала определено бе голямата звезда на “Левски” през сезона, в който “сините” след 17-годишно чакане завоюваха така мечтаната титла на България. Бразилецът бързо се превърна в любимец на Хулио Веласкес и съставът, както се казва на футболен език, започваше именно от него. Бала, който по принцип действа като крило, бе използван от предводителя на “сините” на върха на атаката или зад нападателя през изминалата кампания. Това неминуемо даде резултат и повиши ефективността му пред гола, като той завърши сезона с 18 попадения в елита.

Очакванията бяха бразилецът да продължи със същото темпо или дори да надгради. Той започна ударно новия сезон с асистенция срещу “Борац” на “Герена” в първия кръг на Шампионската лига. Вкара и подаде при равенството 2:2 с “Университатя” (Крайова) във втория предварителен кръг на турнира в Румъния - двубой, след който “сините” си гарантираха участие в същинската фаза на евротурнирите. Бала се отчете с още един голов пас и при успеха с 1:0 в Казахстан над “Кайрат”, с който отборът му се добра до плейоф за Шампионската лига. И дотам.

След тази среща Евертон просто не е същият. Нещо в него сякаш се счупи. От блясъка и остротата, с които правеше разликата срещу всеки съперник, вече няма и помен. Мнозина се питат дали крилото изпадна в психологическа дупка, дали се сработва трудно с камарата нови попълнения в предни линии, или просто миналият сезон е бил върхът в кариерата му, който никога няма да се повтори.

Статистиката на Бала от началото на кампанията потвърждава кризата. В 19 мача във всички турнири бразилецът е вкарал едва 2 гола - извън попадението срещу “Университатя”, той се разписа само от дузпа срещу ЦСКА в спора за Суперкупата. Отчел се е и с 5 асистенции (2 в родния елит и 3 в квалификациите на Шампионската лига). Нападателят няма гол от игра от края на юли. Вече преполовяваме октомври, което е адски дълъг период за офанзивен играч с неговите претенции. Дали Хулио Веласкес ще намери вълшебното хапче за своя любимец, или “сините” ще трябва да свикват с новата реалност, предстои да разберем.

Фактът, че ролята му става все по-периферна, се затвърди и при тежкото гостуване на “Тича” срещу “Черно море”. Бала отново не бе сред играчите, изковали успеха с 2:0, и все повече се оттегля в миманса. Ако продължава така, в даден момент дори Хулио Веласкес може да го закотви на пейката. На всичкото отгоре договорът на Евертон изтича в края на сезона.

Разликата във Варна бе направена най-вече от Марко Груич. Първият трансфер на Юрген Клоп в ерата “Ливърпул” може и да не вкара, но отново бе истински пълководец на “Левски” в средата на терена и имаше основна заслуга за поредните 3 точки в актива на шампиона.