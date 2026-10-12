На 15 октомври (четвъртък) ЦСКА посреща Монако на националния стадион “Васил Левски”, като “червените” ще поставят начало на кампанията си в основната фаза на Лига на конференциите - третия по сила клубен турнир на европейския континент.

ЦСКА се класира за надпреварата след отличен рейд в квалификациите на Лига Европа, където 31-кратните шампиони достигнаха плейофите. Така, въпреки отпадането срещу гръцкия ОФИ, родният гранд получи правото да играе в основната фаза на Лига на конференциите.

Прогнози за сблъсъка между ЦСКА и Монако, а и за всички останали в четвъртък, се приемат активно в платформата на българския букмейкър №1. Сайтът, който е генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, предлага богато разнообразие от пазари за сблъсъка на ст. “Васил Левски”, като прогнози ще могат да бъдат оставяни и след неговото начало.

Формат и награден фонд на Лига на конференциите

Сезон 2026/2027 бележи шестото до този момент издание на Лига на конференциите. Най-новият турнир на УЕФА дебютира през 2021 г., а неговият първи шампион е Рома, изведен до трофея от Жозе Моуриньо. След “джалоросите”, до трофея достигат още три отбора от Англия - Уест Хем, Челси и Кристъл Палас, както и гръцкият гранд Олимпиакос.

Общо 36 отбора участват в основата фаза на турнира, наподобяваща тези в Шампионска лига и Лига Европа - една “обща” група, в която всеки от тимовете ще изиграе по шест мача - три у дома и три навън. Първите осем в крайното класиране продължават директно към елиминационната фаза, а следващите 16 ще играят плейофи, за да определят следващите 1/8-финалисти.

При равен брой точки първите разграничителни показатели са общата голова разлика, броят на отбелязаните голове и головете при гостуванията. Следват броят на победите и победите навън.

Общият награден фонд на Лига на конференциите за сезон 2026/2027 достига сумата от 285 милиона евро, което, само за сравнение, е почти двойно по-малко от Лига Европа. Тук самото участие в основната фаза носи премия от 3.17 милиона евро, а всяка записана победа - допълнителни 400 000 евро. Равенството също допринася за допълнителни постъпления в размер на 133 000 евро, а класирането за елиминациите може да “освежи” бюджета на ЦСКА с още 800 000 евро.

Спечелване на турнира носи на шампиона 3 милиона евро, плюс още 4 за самото достигане на финала.

ЦСКА играе за втори път в основната фаза на турнира

ЦСКА далеч не е сред дебютантите в Лига на конференциите. Още в първото издание на турнира през сезон 2021/2022, “червените” успяват да достигнат до груповата фаза на надпреварата, когато и форматът бе различен. Тогава ЦСКА сътвори истинска сензация в плейофите, когато загуби с 0:2 първия мач срещу чешкия гранд Виктория Пилзен, но в реванша спечели геройски с 3:0 след продължения.

Тогава жребият изпрати “армейците” в група с отборите на Рома, Будьо/Глимт и Зоря Луганск, като за съжаление, ЦСКА спечели само една точка при домакинството си на Будьо/Глимт и завърши на четвърта позиция в крайното класиране на Група C.

Българският гранд се завърна в турнира и през сезони 2022/2023 и 2023/2024, но без да успее да преодолее квалификациите, губейки съответно срещу Базел (Швейцария) и Сепси (Румъния).

Освен срещу Монако, през този сезон ЦСКА ще се изправи още срещу отборите на Нордселанд, Панатинайкос, Трабзонспор, Тун и КуПС Куопио. В Европа “армейците” ще бъдат предвождани от новия си германски старши-треньор Маркус Гиздол.

Интересни дебютанти през този сезон в Лига на конференциите

За Брайтън, Аталанта, Монако, Фрайбург и Хетафе това е първо участие в основната фаза на Лигата на конференциите. Те обаче имат предишен опит в други европейски турнири, което ги отличава от клубовете, за които самото достигане до този етап е нова територия.

Сред интересните нови имена са шведският Мялби, белгийският Сент Трюиден и андорският Интер Ескалдес. Едновременно с тях първа основна фаза в турнира достигат отбори като Егнатия, Иберия Тбилиси и Кауно Жалгирис.

Като истинска сензация изглежда класирането на отбор от Андора за груповата фаза на Лига на конференциите. Това обаче успя да постигне Интер Ескалдес, предвождан от миналия през школата на Барселона наставник Фелип Ортис. Имайки предвид репутацията на андорците като истинско “футболно джудже”, представянето на Интер ще бъде следено със сериозно любопитство от страна на феновете. В своя първи мач те ще се изправят срещу друг дебютант - Мялби.

Ясни са ранните фаворити за трофея

Българският букмейкър №1, известен и с култовия си червен цвят, вече фиксира някои от големите фаворити за спечелване на Лига на конференциите.

Най-изявеният от тях е от Англия - държавата, спечелила три пъти трофея до този момент. В случая това е съставът на Брайтън, който ще се бори за първи европейски трофей в своята история. В това отношение “чайките” са следвани от Аталанта и Монако, а Топ 6 на фаворитите се допълва от Фрайбург, Аякс и Спортинг Брага.

Брайтън играе много силно от началото на сезона в английската Висша лига, където “чайките” се намират на трета позиция във временното класиране. Отборът на Фабиан Хюрцелер спечели четири от шестте си мача в първенството до този момент.

Финалът ще се играе в Истанбул

Турският мегаполис Истанбул ще приеме големия финал в Лига на конференциите през сезон 2026/2027. Спорът за трофея ще се състои на 2 юни 2027 г., а домакин ще бъде арената на Бешикташ - “Тюпраш”.

Съоръжението е открито през април 2016 г. на мястото на историческия стадион “Иньоню” и разполага с капацитет от над 40 000 зрители.

“Тюпраш” вече има опит с големи европейски срещи. През 2019 г. стадионът приема двубоя за Суперкупата на Европа между Ливърпул и Челси, а през тази година и финала на Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург.

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